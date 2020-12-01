تأجيل إطلاق صاروخ الفضاء سويوز للمرة الثانية

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تم اليوم الثلاثاء تأجيل إطلاق الصاروخ سويوز إلى الفضاء وعلى متنه قمر اصطناعي لمراقبة الأرض تابع لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا هو التأجيل الثاني لعملية الإطلاق.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية "أريان سبيس" إن مشكلات في بيانات القياس عن بعد للصاروخ عطلت إطلاقه بشكل إجباري قبل خمس دقائق وثلاث ثوان من موعد الإطلاق المقرر.

يشار إلى أن الصاروخ والقمر الاصطناعي "فالكون آي" في حالة مستقرة وآمنة.

أما موعد الإطلاق القادم المحتمل، من ميناء كورو الفضائي بجويانا الفرنسية، فسيكون في وقت مبكر من غد الأربعاء بتوقيت أوروبا.

وتم تأجيل الإطلاق بالفعل أمس الاثنين بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

ويعد الإطلاق هو المهمة الثالثة لوكالة أريان سبيس مع صواريخ سويوز الروسية خلال 2020.

وتم إطلاق الصاروخين السابقين من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، بآسيا الوسطى، في شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين.