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صحيفة: يمكن للمستثمرين من 4 دول إفريقية التداول إلكترونيا في أي بورصة بتلك الدول

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 3:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 3:04 م

من الممكن أن يقوم المستثمرون من أربع دول تقع في شرق إفريقيا، بالتداول إلكترونيا حاليا في أي بورصة موجودة في الدول الأربع، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيو تايمز" الصادرة في رواندا.

 

ونقلت الصحيفة التي تتخذ من كيجالي مقرا لها، عن الرئيس التنفيذي لبورصة رواندا، بيير سيليستين روابوكومبا، قوله إن الدول الاربع هي: تنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي.

 

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء بأن التداول يستلزم أن يكون هناك لدى الوسطاء المشاركين حد أدنى لرأس المال، يساوي 240 مليون فرنك رواندي (الدولار يساوي 992 فرنك رواندي)، أو تأمين عضوية برعاية وسيط في البورصة المضيفة.

 

وكانت كينيا انسحبت من المشروع - الممول من جانب البنك الدولي - في عام 2015، ولكنها "أعربت رسميا عن رغبتها" في الانضمام من جديد، بحسب ما أوضحه روابوكومبا.

 


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