قال الدكتور صلاح أبو ختلة، القيادي في تياري الإصلاح الديموقراطي لحركة فتح، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، استمرار للتشاور بين السلطة الفلسطنية وجمهورية مصر العربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الزيارة تأتي في توقيت هام وهو تولى رئيس جديد بتوجهات مختلفة للإدارة الأمريكية، فضلًا عن التطبيع الحادث مؤخرًا مع عدد من الدول العربية، مشيرًا أن الزيارة قد تعتبر أملًا في استرجاع موقف موحد بشأن القضية الفلسطينية، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ان ما يتم تداوله عن سقوط صفقة ترامب برحيله قول سابق لأوانه، مضيفًا أن وحدة الموقف العربي خلال المرحلة المقبلة هي التي ستحدد ملامحها في ظل تولى الإدارة الأمريكية الجديدة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.

