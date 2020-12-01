وزير الصحة الروسي: 276 ألف سرير متوفر بمستشفياتنا لمرضى كورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن هناك 276 ألف سرير لمرضى كورونا في البلاد منها 21% خالية حاليًا.

وأضاف موراشكو -خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي لمكافحة كورونا اليوم الثلاثاء- "يوجد في الوقت الحالي 276 ألف سرير في البلاد لمرضى الفيروس، بينما نسبة الأسرة الخالية بلغ نسبة 21%".

وتابع: "لدينا ما يكفي من أسرة العناية المركزة المجانية ولا توجد مشاكل في توفيرها"، مشيرًا إلى أن عدد المرضى بالفيروس التاجي الذين يحتاجون إلى العناية المركزة في تزايد منذ الشهر الماضي.

وكان الوزير الروسي قد أكد -الأسبوع الماضي- أن عمليات التطعيم بدأت بشكل محدود في البلاد، موضحًا أن عملية إنتاج اللقاحات بكميات كبيرة تتوسع استعدادا لحملة التطعيم المجانية لكل المواطنين الروس الراغبين في ذلك.