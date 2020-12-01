إضراب العاملين في مطار هيثرو احتجاجا على خفض الأجور

بدأ العاملون في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة بعد مناوشات بشأن خفض الأجور.



وتم تكوين 3 صفوف للمشاركين في الاعتصام للحفاظ على التباعد الاجتماعي، بمحطة مترو أنفاق هاتون كروس، غربي لندن، حيث تجمع 350 من العاملين في المطار، وذلك بداية صباح اليوم، ولمدة 24 ساعة.



ومن المقرر أن تتجول شاحنة حول مطار هيثرو والمناطق المحيطة به لعرض صورة ساخرة للرئيس التنفيذي لمطار هيثرو، جون هولاند-كاي.



وإلى جانب الصورة، سوف يتم عرض رسالة: "الرئيس التنفيذي لشركة هيثرو ... يسرق أجور العاملين".



ويشارك في الإضراب حوالي ألف عامل، يشملون رجال إطفاء، ومهندسين، ورجال أمن حرم المطار، وموظفي الأمتعة، ومشغلي المحطات المركزية، وموظفي الأطقم الأرضية والجوية.



وسوف يظهر 350 منهم فقط في صفوف الإضراب، بسبب تعارض ساعات الدوام.



وقالت نقابة العمال "يونايت" إن الإضراب يأتي ردا على خطط الفصل وإعادة التوظيف "الوحشية"، والتي ستشهد خفض الأجور السنوية لبعض الموظفين بما يصل إلى 8 آلاف جنيه إسترليني (10600 دولار تقريبا).



ومن المقرر أن يتم تنظيم إضراب آخر يوم 14 ديسمبر، يليه توقف لمدة يومين في 17 و18 ديسمبر.



وعانى مطار هيثرو من خسائر فادحة خلال جائحة كوفيد-19.



وخلال الأشهر التسعة حتى نهاية سبتمبر 2020، سجل المطار خسائر بقيمة 5ر1 مليار جنيه استرليني (2 مليار دولار) في ظل التراجع الحاد في أعداد الركاب والذي وصل إلى 84 في المئة.



وقال متحدث باسم مطار هيثرو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا يزال مطار هيثرو مفتوحا ويعمل في ظل أقل تأثير ممكن جراء أحداث اليوم".