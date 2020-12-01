مصر تؤكد الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الدول الإفريقية

أكد سفير مصر لدى موزمبيق حاتم الألفي، التوجه المصري نحو الاستمرار في تطوير التعاون الاقتصادي مع مختلف دول القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة، ومن بينها موزمبيق، مع إعطاء أولوية للاستثمار بدول القارة في مختلف المجالات وخاصة بقطاعي البنية الأساسية والتصنيع.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير، مع المهندس أجوستينهو فوما رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام الموزمبيقي للمؤسسات الاقتصادية.



وقال السفير المصري إن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا من جانب رجال الأعمال المصريين بدخول سوق موزمبيق وهو ما عكسه قيام ممثلي عدد من الشركات الكبرى بزيارات عمل إلى موزمبيق.



وفي هذا الإطار، اتفق السفير الألفي مع رئيس الاتحاد العام للمؤسسات الاقتصادية على تعزيز التنسيق بين الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في شهر يونيو 2019، وذلك على هامش زيارة الرئيس الموزمبيقي للقاهرة.



وتطرق السفير المصري إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية والموزمبيقية في المعارض التجارية والصناعية التي تقام في البلديّن، مشيرا إلى مشاركة شركات مصرية لأول مرة في معرض FACIM التجاري والصناعي الدولي بمابوتو عام 2019، وضرورة النظر في تنظيم زيارات مُتبادلة لرجال الأعمال المهتمين بالاستثمار، وخلق شراكات عمل بين الجانبين، فضلاً عن دراسة العقبات التي تواجه تطوير التعاون المُشترك وإيجاد حلول لها، وبما يستهدف إعطاء دفعة للتبادل التجاري والاستثماري بين الدولتيّن.



من جانبه، أعرب المسئول الموزمبيقي عن استعداد الاتحاد لاستقبال رجال الأعمال المصريين في بلاده وترتيب المقابلات اللازمة لهم، وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في موزمبيق.



وأضاف أن الاتحاد سيقوم خلال النصف الأول من العام القادم بتنظيم دورة جديدة من المؤتمر الدولي للقطاع الخاص الموزمبيقي، معربا عن أمله في مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية في هذا المؤتمر.