 وزير الدفاع التونسي: الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر - بوابة الشروق
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وزير الدفاع التونسي: الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر

علم تونس
علم تونس
تونس - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 1:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 1:49 م

أكد وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر، موضحًا أن التحركات الاجتماعية التي تعيشها عدة مناطق تستوجب أعلى درجات اليقظة للتصدي لنشاط العناصر الإرهابية والتهريب والجريمة المنظمة.

وأوضح البرتاجي -في رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021- أن تدخل الجيش أثناء التحركات الاحتجاجية يقتصر على حماية المقرات السيادية والمنشآت الحيوية، ومساعدة قوات الأمن الوطني للحفاظ على الأمن العام.

وأضاف أن التنسيق متواصل وبشكل يومي بين القوات الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى الحرص على تجنب احتكاك الجيش بالمواطن، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في معاضدة المجهود الوطني للتصدي لفيروس كورونا عبر المستشفيات الميدانية والفرق المتنقلة والتحاليل السريعة.


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