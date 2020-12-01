مراكز محافظة المنيا تواصل العمل بمشروع تبطين وتأهيل الترع

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم تكثيف حملات المتابعة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها من المرحلة الأولى من تبطين الترع، وما تم تنفيذه حتى الآن وما سيتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الري في الفترة القادمة.

وأضاف القاضي أن المشروع يستهدف تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم، وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.

وأوضح أن تلك الأعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة.

من جانبه، تابع الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبو قرقاص، أعمال تبطين ترعة الديروطية وترعة كوم الزهير وترعة منهري وترعة أبيوها، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، وجاري العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

ومن جهة أخرى، تابع رئيس مركز أبو قرقاص، أعمال رصف طريق المحيط وطريق نزلة جريس بالمركز، بالإضافة إلى تركيب كشافات على الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وبكفاءة عالية، حيث تأتي أعمال الرصف تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، وضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة ورفع مستوى الخدمات، وتحسين الأداء الخدمي على مستوى مركز ومدينة أبو قرقاص.