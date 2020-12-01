تركيا تعتقل أكثر من 80 عسكريا بزعم انتمائهم لرجل الدين فتح الله غولن

أمرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، باحتجاز 82 عسكريا، في عملية تستهدف بزعم انتمائهم لرجل الدين المعارض، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وذكرت السلطات -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن "العملية شملت 39 مقاطعة، وجرى خلالها اعتقال 63 شخصا، وأن 70 من بين المشتبه بهم كانوا في الخدمة الفعلية".

وأضافت أنه تم تنفيذ الاعتقالات بأمر من المدعي العام في مقاطعة إزمير الساحلية الغربية، مضيفة أنها اتخذت أيضا خطوات لإقالة 848 من العسكريين، من بينهم ضباط رفيعو المستوى.

واستمرت العمليات، التي تستهدف شبكة رجل الدين فتح الله غولن، أربع سنوات منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016. في الوقت الذي ينفي فيه غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب التي قتل فيها نحو 250 شخصا.

ومنذ محاولة الانقلاب، احتجز حوالي 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وتم فصل أو إيقاف حوالي 150 ألف موظف مدني وعسكري، وتم طرد أكثر من 20 ألف شخص من الجيش التركي وحده.