دوبلانتيس لاعب القفز بالزانة يتوج بجائزة أفضل إنجاز رياضي في السويد

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توج السويدي أرماند دوبلانتيس نجم القفز بالزانة وحامل الرقم القياسي العالمي، اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية التي تقدمها صحيفة "سفينسكا داجبلادت" لأفضل إنجاز رياضي خلال العام.

وذكرت لجنة التحكيم أن دوبلانتيس توج بالجائزة إثر سلسلة من الأعمال البطولية المفعمة بالأمل والتي وصلت إلى مستويات تاريخية.

وقال دوبلانتيس، المولود في الولايات المتحدة والذي يقيم في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا الأمريكية التي يدرس ويتدرب فيها، في تصريحات لصحيفة "سفينسكا داجبلادت" :"إنه شعور هائل".

وكان دوبلانتيس مرشحا أيضا للجائزة نفسها في عام 2018 بعد النجاح الذي حققه في البطولة الأوروبية.

وقال دوبلانتيس :"لم أتمكن من الفوز في 2018، لذلك فالمجئ هذا العام وتحقيق ذلك يعد شرفا لي."

ولدى سؤاله بشأن ما حققه هذا العام وإنجازاته التي تضمنت تحطيم أرقام قياسية عالمية، قال دوبلانتيس :"قفزت بشكل جيد حقا، قدمت قفزات عالية."

وتجاوز دوبلانتيس الستة أمتار في عشر بطولات خلال هذا العام، وهو إنجاز لم يحققه سوى سيرجي بوبكا أسطورة القفز بالزانة.

وفي شباط/فبراير الماضي، حطم الرقم القياسي العالمي مرتين متتاليتين، حيث سجل 17ر6 متر في الثامن من شباط/فبراير ثم سجل 18ر6 متر بعدها بثمانية أيام.

وفي سبتمبر، سجل دوبلانتيس 15ر6 متر في روما، متفوقا بفارق سنتيمتر واحد على الرقم القياسي بالملاعب المفتوحة، المسجل باسم بوبكا في عام 1994 .

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة الميدالية الذهبية لصحيفة "سفينسكا داجبلادت" قدمت للمرة الأولى في عام 1925.