الجيش اليمني: تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يمهد محاكمتها

قال العميد الركن عبده مجلي، الناطق العسكري باسم الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، إن مسألة تصنيف الحوثيين من الجماعات الارهابية سيعدّ توصيفاً قانونياً للتمهيد لمحاكمتها ومحاكمة داعميها في إيران.

وأضاف مجلي، حسب ما أفاد موقع الجيش "سبتمرنت"، أن مجازر المليشيا الأخيرة في تعز والحديدة إمعان في الإجرام الممنهج، يحتم التحرك بكل المستويات لإيقافها عند حدها، وعلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية التحرك من هذا المنطق.

وأوضح أن المدفعية والصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى التي استهدفت به المليشيا منازل المدنيين في محافظتي تعز والحديدة، موقعة الضحايا، جلّهم من الأطفال والنساء، يكفي" لمحاكمتها وإدانتها وإدانة داعميها، في إيران".

وتابع: "الوضع يتحتم إنقاذ المدنيين من بطشها، وهي مسؤولية الأمم المتحدة التي ترعى مفاوضات سلام معها، على الرغم من أن الجميع يعلم بأنها ستستمر في انتهاكاتها وتسييرها الطائرات المفخخة على المدن، وإرسال الصواريخ، وتلغيم الطرقات والمراعي، التي تشهد سقوط شبه يومي للضحايا".

وتشهد عدد من المناطق في اليمن معارك عنيفة بين الجيش الحكومي ومسلحي الحوثيين، وتخلف في العادة قتلى وجرحى من بينهم مدنيين.