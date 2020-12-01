وزير سعودي يهنئ الأهلي والخطيب بالحصول على اللقب الإفريقي للمرة التاسعة

هنأ وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، النادي الأهلي بمناسبة فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وأضاف قطان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، «أهنئ الصديق الكاتبن محمود الخطيب، الذي أعرفه منذ 72 عامًا بمناسبة تحقيق هذه البطولة كلاعب وكرئيس نادي لأول مرة في تاريخ القارة الإفريقية».

وتُوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على منافسه الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد فقط، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية من البطولة.