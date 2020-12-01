تسجيل 2900 إصابة جديدة بكورونا في كرواتيا خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة الكرواتي فيلي بيروس، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 2900 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و79 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الوزير الكرواتي -في كلمة بثت بتقنية الفيديو- إن عدد الإصابات ارتفع مجددًا وإذا تمت مقارنته بالأعداد التي سُجلت على مدى أسبوع، فسيكون أعلى بشكل ملحوظ، مضيفًا أن عدد الوفيات أيضًا يشير إلى مدى خطورة المرض في الفترة الراهنة.

ونسب موقع "توتال كرواتيا نيوز" إلى الوزير قوله إن 9668 شخصًا أجري لهم فحص "كورونا" منذ أمس الاثنين، في حين يخضع حاليًا 46830 للعزل الذاتي، مُضيفًا أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بلغ 2351 مريضًا، من بينهم 245 حالة وضعت على أجهزة التنفس الصناعي.

كانت الحكومة الكرواتية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، إصابة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من خضوعه للعزل الذاتي بسبب إصابة زوجته.