القبض علي سائق «توكتوك» سرق مشغولات ذهبية من داخل منزل بأسوان

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نجحت وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم الثلاثاء، من القبض على سائق "توكتوك" سرق مشغولات ذهبية من أحد المنازل بمنطقة البيارة.

وكان المقدم عمرو علام رئيس مباحث المركز، تلقى بلاغًا من أحد الأهالي بمنطقة البيارة، يفيد بتعرض منزلة لسرقة مشغولات ذهبية.

وبإجراء التحريات من قبل الرائد أحمد اسماعيل معاون المباحث تبين أن سائق "توكتوك" يدعي " ع.م " أقدم على سرقة المشغولات الذهبية وعرضها للبيع.

وعلى الفور تم تحديد مكانه وضبطه وبحوزتهم المشغولات الذهبية المبلغ عنها.

تحرر المحضر وجارٍ العرض على النيابة.