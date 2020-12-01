الاتحاد يتقدم على الأهلي بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والاتحاد السكندري، في نصف نهائي كأس مصر، بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل، سجله رزاق سيسيه في الدقيقة 35 من انفراد بالمرمى.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي وسط الملعب عمرو السولية وحمدي فتحي، وأمامهما الثلاثي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو، وفي الهجوم مروان محسن، فيما جلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود وحيد وأكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

استحوذ الأهلي على الكرة وتناقل اللاعبون الكرة في وسط الملعب والأجناب، وظهرت أول ملامح الخطورة عندما توغل السولية ومرر كرة خطيرة للشحات، لكن دفاع الاتحاد تدخل بشكل سريع، وفي الدقيقة 11 لاحت فرصة خطيرة للمنافس قبل أن يتدخل الشناوي ويحافظ على نظافة شباك الفريق.

وفي الدقيقة 14 انطلق حسين الشحات وتوغل في منطقة جزاء الاتحاد، وقام بتهيئة الكرة لعمرو السولية، الذي سدد كرة قوية لكنها ارتدت من دفاع المنافس، واستمرت الخطورة الحمراء، حيث تبادل لاعبو الفريق الكرة على حدود منطقة الجزاء، إلا أن دفاع الاتحاد تدخل لإبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 22 ضاعت فرصة خطيرة للأهلي، حيث مرر الشحات كرة بينية متقنة، لكن مروان محسن وضعها أعلى المرمى، لتضيع فرصة هدف محقق، ورد الاتحاد بهجمة خطيرة بعد تصويبة قوية من جانب كريم ممدوح مرت بسلام على مرمى الشناوي.

واستمرت محاولات الأهلي لتسجيل هدف عن طريق انطلاقات العمق من خلال الكرات البينية من جانب السولية، مع تحركات مكثفة من جيرالدو مع معلول ومحمد هاني مع الشحات، إلا أن دفاع الاتحاد وحارس مرماه استمرا في إبعاد الكرات.

وفي الدقيقة 30 شن لاعبو الأهلي هجمة خطيرة انتهت بتمريرة من معلول للخلف لكن دفاع الاتحاد أنقذها.

وحاول الاتحاد العودة إلى اللقاء، وانطلق عمار حمدي في أكثر من هجمة، وفي الدقيقة 35 نجح رزاق سيسيه في تسجيل الهدف الأول في المباراة، وبعدها كثف لاعبو الأهلي من محاولاتهم لإدراك التعادل، ونفذ أفشة ركلة ثابتة بطريقة مميزة لكن دفاع المنافس نجح في إبعادها، وفي الدقائق الأخيرة ضاعت فرصة محققة عن طريق جيرالدو، بعد احتساب الحكم تسللا غير صحيح على اللاعب، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل.