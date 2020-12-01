محافظ أسوان: دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء لـ 142 أسر غير قادرة

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة حياة كريمة، دفعت قيمة المصالحات في مخالفات البناء لـ 142 من الأسر غير القادرة في 22 قرية، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات والأسر الأكثر احتياجا.



وكلف المحافظ، لجنة من الجهات المختصة برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان، للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرية الأشراف بوادي الصعايدة بمركز إدفو، مؤكدًا أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تشهد سباقا مع الزمن للإسراع بإنهائها تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها بما يصب في صالح المواطن الأسواني البسيط وتحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل 11 قرية تجري على أرضها العديد من مشروعات التطوير بإجمالي 30 مشروعا منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحي، ومشروعين لرصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20%، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.



وأوضح أنه بالتوازي مع ذلك جار العمل في المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتي تشمل تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات تصل إلى 198 مليون جنيه، لحل العديد من المشاكل التي يعاني منها الأهالي والمواطنين في القرى الأكثر احتياجا وتساهم في تلبية مطالبهم واحتياجاتهم وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب النظيفة على مدار اليوم، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.