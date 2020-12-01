محافظ الفيوم يتفقد «معسكر إيواء» بنادي قارون لمواجهة الأزمات

تفقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الاثنين، معسكر الإيواء الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع عدد من المديريات الخدمية والجمعيات الأهلية، بنادي قارون الرياضي، في إطار فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 70".
واستمع المحافظ - خلال الجولة - لشرح وافٍ حول محتويات المعسكر من الخيام، والخدمات التي يقدمها للأسر المتضررة، والإجراءات التي يتم تطبيقها في حالات الطوارئ ووقوع الكوارث، حيث يضم 70 خيمة، و20 خيمة خدمات تشمل مستشفى ميداني، ومكتبة، وأنشطة ثقافية، وفصول تعليمية وترفيهية للأطفال، ومخزن للسلع التموينية، فضلاً عن خيمة لخدمات الإغاثة وأخرى لذوي الاحتياجات، ومسجد، وكنيسة، ومخبز، ومطبخ، ومطعم، ودورات للمياه، كما يشمل المعسكر خيمتي عزل واحدة للرجال وأخرى للنساء.
وأشاد محافظ الفيوم بالتنظيم الجيد لمعسكر الإيواء، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذه التدريبات العملية يهدف إلى الوقوف على مدى استعداد جميع الجهات المعنية لمواجهة الأزمات حال حدوثها، والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والظروف الطارئة.