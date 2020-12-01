محافظ الفيوم يتفقد «معسكر إيواء» بنادي قارون لمواجهة الأزمات

تفقد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الاثنين، معسكر الإيواء الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع عدد من المديريات الخدمية والجمعيات الأهلية، بنادي قارون الرياضي، في إطار فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر 70".

واستمع المحافظ - خلال الجولة - لشرح وافٍ حول محتويات المعسكر من الخيام، والخدمات التي يقدمها للأسر المتضررة، والإجراءات التي يتم تطبيقها في حالات الطوارئ ووقوع الكوارث، حيث يضم 70 خيمة، و20 خيمة خدمات تشمل مستشفى ميداني، ومكتبة، وأنشطة ثقافية، وفصول تعليمية وترفيهية للأطفال، ومخزن للسلع التموينية، فضلاً عن خيمة لخدمات الإغاثة وأخرى لذوي الاحتياجات، ومسجد، وكنيسة، ومخبز، ومطبخ، ومطعم، ودورات للمياه، كما يشمل المعسكر خيمتي عزل واحدة للرجال وأخرى للنساء.

وأشاد محافظ الفيوم بالتنظيم الجيد لمعسكر الإيواء، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذه التدريبات العملية يهدف إلى الوقوف على مدى استعداد جميع الجهات المعنية لمواجهة الأزمات حال حدوثها، والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والظروف الطارئة.