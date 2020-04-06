ارتفاع الإنفاق على التشييد في أمريكا بأكثر من التوقعات في أكتوبر

أظهر تقرير شهري صدر اليوم الثلاثاء ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام خلال أكتوبر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3ر1% شهريا إلى ما يعادل 439ر1 تريليون دولار سنويا، بعد تراجعه بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 420ر1 تريليون دولار خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال أكتوبر الماضي بمعدل 8ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاءت الزيادة الأعلى من المتوقع للإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة، على خلفية ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 4ر1% إلى ما يعادل 094ر1 تريليون دولار سنويا.

وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات الإسكان ارتفع بنسبة 9ر2% إلى ما يعادل 1ر637 مليار دولار سنويا، في حين تراجع الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 7ر0% إلى ما يعادل 6ر456 مليار دولار سنويا.

في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 1% إلى ما يعادل 8ر344 مليار دولار سنويا، حيث ارتفع الإنفاق على مشروعات التشييد التعليمية وعلى بناء الطرق.