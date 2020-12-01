تزويد محافظة جنوب سيناء بسيارات إسعاف وإنقاذ لخدمة الطريق الدولي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشادت، خلال اللقاء الذي جمعه بها بمقر ديوان عام الوزارة، بالمشروعات الاستثمارية التي جرى تنفيذها على أرض المحافظة، ومعدل التنفيذ بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وأضاف فودة، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهت باستكمال توريد احتياجات الحماية المدنية بالمحافظة من سيارات إسعاف وإنقاذ؛ لنشرها على الطريق الدولي الجديد النفق- شرم الشيخ، وتوفير كافة الخدمات من كهرباء ومياه، مع زيادة عدد الارتكازات الأمنية بالطريق، واستبدال عدد من سيارات المحافظة المتهالكة بسيارات أخرى جديدة.

يلذكر أن محافظة جنوب سيناء، أنارت كافة النقاط الارتكازية بطريق نفق الشهيد أحمد حمدي- شرم الشيخ، بعد افتتاحه رسميًا يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الماضي.

ويمتد طريق النفق- شرم الشيخ الجديد، بطول 342 كيلومترًا، بمسار جديد يختلف عن المسار القديم والذي يبلغ طوله 540 كيلو متر، لاختصار ساعات الوصول من القاهرة إلى شرم الشيخ في 4 ساعات فقط، بعد أن بلغت المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ 452 كيلومترًا، بعد إضافة طريق مصر السويس الصحراوي بطول 110 كيلو متر.

ويتضمن الطريق 3 حارات في كل اتجاه، بعرض 25 متر لكل حارة، وتوجد 14 محطة لتموين السيارات على جانبي الطريق، بمعدل 7 محطات على طريق الذهاب و7 على طريق الإياب، بمسافة 50 كيلومترًا بين كل محطة وأخرى، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء الطريق 3 مليارات و500 مليون جنيه.