بني سويف: انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب الإعدادية

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي، لطلاب الصف الأول الإعدادي، بمدارس المحافظة، استكمالًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وتنفذ المبادرة هيئة التأمين الصحي، بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم، والمنطقة الأزهرية بالمحافظة.

وتستهدف المبادرة إجراء المسح الطبي لعدد 67 ألفًا و62 طالبًا وطالبة من طلاب الصف الإعدادي في 422 مدرسة و120 معهد أزهري على مستوى المحافظة، من خلال 15 فربقًا طبيًا مدربًا للكشف عن فيروس سي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبه، قال الدكتور حسن سليمان مدير عام هيئة التأمين الصحي ببني سويف، إن المبادرة يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتقوم على تنفيذها الهيئة العامة للتأمين الصحي، بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهية العامة ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتربية والتعليم و الأزهر.

وأشار سليمان إلى متابعته اليوم لسير العمل بالحملة، من خلال تفقد عدد من المدارس؛ للاطمئنان على منظومة العمل بالمبادرة، وتوافر كافة المستلزمات الطبية، وتقديم التيسرات اللازمة لفرق العمل من التأمين الصحي، ممن تم تدريبهم على استخدام الكواشف، وعمل المسح والتسجيل، وتطبيق كافة التدابير الوقائية والصحية، والإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة انتشار العدوى بفيرس كورونا.