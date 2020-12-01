تونس: شفاء 70 ألفا و851 حالة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 70 ألفًا و851 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 96 ألفًا و769 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 638 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 295 حالة، إلى جانب 122 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3260 حالة، فيما سجلت 518 إصابة، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 96 ألفًا و769 حالة.