مذكرة توقيف جديدة بحق زعيم مافيا سجين معروف بـ المجنون

صدر، اليوم الثلاثاء، أمر توقيف جديد بحق ميشيل سينيزي، أحد زعماء مافيا كامورا، وقطب من أقطاب تجارة المخدرات في روما، في إطار عملية للشرطة الإيطالية تستهدف إجمالي 28 شخصا.



وسينيز سجين بالفعل بسبب جرائم أخرى، بينها القتل. وهو يُعرف باسم "أو بازو" (المجنون) بسبب ما يتردد عن معاناته من داء الصرع والفصام، وهو ما ساعده على تجنب السجن في السابق.



يشار إلى أن كامورا هي منظمة مافيا من كامبانيا، وهي المنطقة التي توجد بها مدينة نابولي. وساعد سينيزي في توسيع نطاق نشاط مافيا كامورا في روما، على الأقل منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.



وقالت شرطة كارابينيري الإيطالية، إن المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم اليوم الثلاثاء، يواجهون تهما بينها الانتماء لعصابة إجرامية وتهريب المخدرات والشروع في القتل والتسبب في الأذى الجسدي الجسيم.



وتم اختيار سينيز رئيسا لعصابة مخدرات في روما كان تسيطر على العديد من العصابات الإجرامية.



وفي عملية منفصلة، اعتقلت الشرطة الإيطالية 15 شخصا، تم احتجاز 12 منهم، ووضع ثلاثة رهن الإقامة الجبرية، بتهمة تهريب الكوكايين والماريجوانا في كاتانيا بجزيرة صقلية.