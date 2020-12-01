الكرملين: بوتين لا يخطط حتى اللحظة لإجراء محادثات هاتفية مع قيادات أوبك

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط حتى اللحظة لإجراء محادثات هاتفية مع قيادات دول أخرى في تحالف "أوبك +".

وأضاف بيسكوف -في تصريح صحفي بهذا الشأن اليوم الثلاثاء- "لا يوجد حديث حتى الآن عن مثل هذه الخطط لدى الرئيس بوتين"، وكما تعلمون أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يقوم بمثل هذه الاتصالات والمحادثات، وهو المسؤول عن هذا الموضوع.

يُذكر أن تحالف "أوبك+" أجل محادثاته بشأن سياسة الإنتاج للعام القادم إلى الخميس المقبل، إذ ما زال هناك خلاف بين كبار المنتجين على كمية النفط التي يتعين عليهم ضخها في ظل ضعف الطلب.

ومن المقرر أن يخفف التحالف تخفيضات الإنتاج الحالية مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل، ومع استمرار تعرض الطلب لضغوط من الجائحة، تقول مصادر إن "أوبك+" تدرس تمديد التخفيضات القائمة إلى الأشهر الأولى من العام القادم.