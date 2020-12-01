خارطة طريق روسية ومشاريع تجريبية لإنتاج وتوريد الهيدروجين إلى ألمانيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده وألمانيا تعملان بطرق مختلفة للتعاون في مجال طاقة الهيدروجين، بما في ذلك وضع خارطة طريق مشتركة ومشاريع تجريبية لإنتاج وتوريد الهيدروجين إلى ألمانيا.

وقال نوفاك، خلال مؤتمر نظمه منتدى المواد الخام الروسي الألماني، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن التعاون الروسي الألماني في طاقة الهيدروجين يمكن أن يكون واعدًا ومحط اهتمام الطرفين".

وأضاف نوفاك: "نعمل حاليًا مع الجانب الألماني على أشكال مختلفة من التعاون، بما في ذلك وضع خارطة طريق روسية ألمانية مشتركة لتطوير طاقة الهيدروجين وإنشاء شراكات تكنولوجية مع الشركات الألمانية وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة لإنتاج وتوريد الهيدروجين إلى ألمانيا".

وأشار نوفاك إلى أن معاهد البحوث الروسية والألمانية تعمل أيضا لتبادل الخبرات في مجال تطوير طاقة الهيدروجين، مشددًا على أن التعاون بين الجانبين في القطاعات التقليدية لمجمع الوقود والطاقة تظل مهمة كذلك، لافتًا إلى أن استراتيجية روسيا في مجال الطاقة حتى عام 2035 تتضمن تطوير طاقة الهيدروجين ودخول البلاد إلى مصاف الريادة العالمية في إنتاجها وتصديرها.