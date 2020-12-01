 الداخلية تكشف القصة الحقيقة حول بائع الليمون - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 4:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

الداخلية تكشف القصة الحقيقة حول بائع الليمون

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفي عطية
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:29 م

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول"، متضمناً إدعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية أخوته والإنفاق عليهم.

بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة (والده "له معلومات جنائية" ويقضى عقوبة بالحبس فى إحدى القضايا، والدته متزوجة من آخر).

واستغل جدهما لوالدتهما وصايته على بعض أحفاده من بينهم الطفل، وقام بتشغيلهم كعمالة بالأجر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك