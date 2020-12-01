الداخلية تكشف القصة الحقيقة حول بائع الليمون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول"، متضمناً إدعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية أخوته والإنفاق عليهم.

بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة (والده "له معلومات جنائية" ويقضى عقوبة بالحبس فى إحدى القضايا، والدته متزوجة من آخر).

واستغل جدهما لوالدتهما وصايته على بعض أحفاده من بينهم الطفل، وقام بتشغيلهم كعمالة بالأجر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.