 السعودية ترحب بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا حزب الله منظمة إرهابية - بوابة الشروق
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السعودية ترحب بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا حزب الله منظمة إرهابية

علم السعودية
علم السعودية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:27 م

رحبت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بتصنيف جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، نوهت المملكة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم.

وأعلنت سلطات سلوفينيا عن إدراج «حزب الله» اللبناني، كـ«منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار»، موضحة أنها «اتخذت القرار تماشيا مع تقرير مجموعة التنسيق التي حققت في أنشطة الحزب».

وأوضحت الحكومة السلوفانية في بيان لها، أن «أنشطة حزب الله مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي».

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