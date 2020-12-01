وزراء خارجية الناتو يناقشون إصلاح الحلف ومهمة أفغانستان

يناقش وزراء خارجية الدول الثلاثين الأعضاء في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، تقريرا جديدا أعده خبراء يحتوي على مجموعة كبيرة من أفكار الإصلاح. وجاء إعداد التقرير بعد أن شكك بعض أعضاء الحلف في مدى ملاءمته للغرض الذي أنشئ من أجله.



ومن بين ما يقرب من 140 اقتراحا لإعادة تنشيط المنظمة الأمنية عبر الأطلسي، هناك طرقا لتعزيز دور الحلف كمنصة استشارية، ومنع استخدام حق النقض (فيتو) في إطار العمل المشترك، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)



ويأتي ذلك بعد أن اتهم حلفاء داخل الحلف أعضاء آخرين بتجاهلهم فيما يتعلق بقرارات أمنية مهمة، مثل ما يتعلق بالتوغل التركي في شمال سوريا العام الماضي.



وكانت هذه الخطوة هي التي دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القول، قبل نحو عام، إن الناتو كان يعاني من "موت دماغي".



وصرح ماكرون للصحفيين أمس الاثنين بأنه بناء على ردود فعل الدول الأعضاء على الاقتراحات، فإن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج "سوف يقدم توصياتي لقادة الناتو عندما يجتمعون العام المقبل".



وخلال الاجتماع الذي يستمر يومين، سيناقش وزراء الخارجية أيضا مهمة الناتو في أفغانستان، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابا وشيكا لمزيد من قواتها هناك



والناتو موجود في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عاما، أي في أعقاب الغزو الأمريكي للبلاد، نتيجة لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.