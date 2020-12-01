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أوروجواي تنظر في إمكانية شراء اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

أوروجواي
أوروجواي
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 8:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 8:01 م

أعلن وزير الخارجية في أوروجواي، فرانسيسكو بوستيليو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنظر في إمكانية شراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وفي مؤتمر صحفي عقد في موسكو في ختام محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، قال بوستيليو إن وزارة الصحة في بلاده استقبلت، قبل أسبوعين، أخصائيين من روسيا يعملون على لقاح «سبوتنيك V»، إضافة إلى لقاءات أجرتها هذه الوزارة مع ممثلي مخابر أخرى متخصصة في تطوير اللقاحات.

وتابع وزير الخارجية في أوروجواي: «نحن في الوقت الحالي بصدد اتخاذ قرار بشأن اللقاح الذي سنشتريه»، مضيفًا أن «اللقاح الروسي ضمن قائمة اللقاحات التي ننظر فيها، ولديه فرص جيدة».


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