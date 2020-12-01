 إغلاق 8 منشآت و3 مقاهي خلال حملة بوسط الإسكندرية - بوابة الشروق
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إغلاق 8 منشآت و3 مقاهي خلال حملة بوسط الإسكندرية

هدى الساعاتى:
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 2:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 2:44 ص

شن علاء يوسف رئيس حى وسط الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة على الكافيهات والمقاهى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشوارع سويتر، شامبليون، الميناء الشرقية، والزهرة.

وأسفرت الحملة عن غلق ٨ منشآت، عبارة عن ٣ كافيهات بشارع سوتير، وكافية ومحل بشارع شامبليون، و٣ مقاهي بشارع المينا الشرقية والزهرة، وذلك لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط ١٧ حالة إشغال متنوع.

شارك في الحملة مدير إدارة اشغال الطريق، رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، معاون رئيس للخدمات، مفتش المتابعة المختص، وإدارة الحملة الميكانيكية، ولا زالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق الحي والعمل مستمر.

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