مزارعو الزيتون القبارصة في اختبار صعب أمام تبعات التغير المناخي

تقف إلينا سيمبسون، متحدية التغير المناخي وسط بستان الزيتون خاصتها الخاوي على عروشه بعد أن أصيب بموجة حارة في ذروة موسم الحصاد؛ لتفسد الـ2500 شجرة من الزيتون والحمضيات دون أن تثمر في موسمها، في كارثة تحدق بكثير من القبرصيين الذين يعتمدون على الزراعة لتحصيل الدخل.



وتقول أديريانا بروغمان، البروفيسورة بهيئة قبرصية متخصصة بالزراعة لفرانس برس، إن ما يواجه زراعة الزيتون هو موجتين متزامنتين من الحرارة والجفاف اللتان تجعلان عملية الإثمار صعبة.



فأما عن الموجات الحارة فقد شهدت قبرص أحر أيامها في مايو الماضي، موسم حصاد الزيتون، بدرجة حرارة 42 مئوية وأما عن الجفاف فقد هبطت معدلات الأمطار من 540 ملي متر في السبعينيات إلى 470 ملى متر.



وحذرت الهيئة المناخية للأمم المتحدة عام 2016 من تصحر 43% من أراضي قبرص في الأعوام القادمة.



وتقول إلينا التي لم تثمر لديها سوى 40 شجرة هذا الموسم إنها على استعداد للتأقلم واتباع الطرق الجديدة الصديقة للبيئة كالري بالتنقيط لحفظ المياه والتوقف عن حراثة الأرض حفاظا على التربة من التآكل بينما ستقوم بزراعة محاصيل أخرى بجانب الزيتون لتحسين صحة التربة.



وأكدت بروغمان، أنه من المهم بتلك المرحلة تجنب أية أنشطة مضرة بصحة الأشجار ولفعل ذلك يفضل استخدام الأسمدة العضوية أكثر من غيرها في عملية التسميد.