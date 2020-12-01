شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد صباحا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، بارد على معظم الأنحاء ليلا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، مؤكده أن حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء غدا.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، مثل الإسكندرية ومطروح وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة، موضحه أن هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء فتسجل العظمى بالقاهرة والوجه البحري 21 درجة والصغرى 14 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 20 للعظمى والصغرى 14 درجة، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وشمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 12 درجة.