الجامعة الأمريكية بالقاهرة: ندعم حرية تعبير الطلاب عن أرائهم

سعد لـ"الشروق": تم الاتفاق عليه زيادة نسبة الحضور بالجامعة خلال فصل الربيع الدراسي

قالت رحاب سعد، المتحدث الإعلامي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة تحترم حرية الرأي وإبداء الأراء بما لا يتعارض مع أي تجاوزات، مؤكدة أن إدارة الجامعة في تواصل مع الطلاب قبل تنظيمهم احتجاجات اليوم الثلاثاء، داخل الحرم الجامعي اعتراضًا على عدد من المشكلات الخاصة بهم، مضيفة أنه هناك أمل للاتفاق مع الطلاب في مطالبهم سترضيهم خلال المباحثات المقبلة.

وأكد سعد خلال اتصال هاتفي لـ"الشروق"، أن كورونا وباء عالمي ومشكلة دولية عالمية والجامعة بناءًا عليه اتخذت قرار استمرار الدراسة بنظام الهجين وتحديد مجموعة معينة يمكنهم الحضور إلى الجامعة نظرًا لتطلب وجودهم بسبب المعامل والاستديو.

وأشارت إلى أن الجامعة أجرت مقابلات في كل كلية، حيث تمكن كافة الطلاب من كل كلية بالجامعة الأمريكية من الاجتماع مع العميد والرئيس الأكاديمي للجامعة لمناقشة المشكلات والعوائق التي تواجههم خلال الأسبوعين الماضيين واستمع الجميع لوجهات النظر المتبادلة.

ولفتت أنه من ضمن ما تم الاتفاق عليه زيادة نسبة الحضور بالجامعة خلال فصل الربيع الدراسي المقبل والإعلان عن مشهد الفصل الدراسي المقبل قريبًا.

وأوضحت أنه تم وعد الطلاب بأنه سيتم وضع توقيت لحفل التخرج.

وعلقت على اعتراض الطلاب على زيادة قيمة المصروفات 11% بقولها: "زيادة سنوية مثلها مثل الزيادات السنوية في كل جامعات ومدارس مصر، والتعليم الأون لاين مكلف نظرًا لتحديث وتضخيم البنية التحتية والإنترنت وشراء رخص للبرامج الدراسية فالعملية التعليمية لم تتوقف ولم تقل تكلفة العملية التعليمية بل ربما تكون التكلفة التعليمية قد ارتفعت".

وتابعت: "المشكلة الموجودة ف الجامعة الأمريكية موجودة في دول أجنبية ككندا والجميع يقرأ عنها في الصحف مقالات تشبه ما يحدث في الجامعة الأمريكية".

وانطلقت اليوم الثلاثاء، احتجاجات طلابية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، بسبب عدة مشكلات تعليمية ورفع مصروفات الطلاب.

ورفع الطلاب لافتات تعبر عن مطالبهم وتطالب إدارة الجامعة بالاستجابة لمطالب الطلاب، كما رددوا هتافات "شمال يمين الطلبة مش ساكتين".

وقال أحمد سعيد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة تشهد احتجاجًا على تحريك قيمة المصروفات الدراسية بمتوسط 11% على الطلاب، بالإضافة إلى مشكلات دراسية أخرى.

وأضاف سعيد لـ"الشروق"، إن الطلاب سينفذون وقفة احتجاجية أمام الإدارة غدًا على أن ينتظروا رد فعلهم ومدى استجابتهم للمطالب، وفي حالة عدم الاستجابة سيكون هناك نظرًا في مسألة الإضراب عن الدراسة.

وأكد رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، أن المصروفات الدراسية لا تعكس جودة العملية التعليمية ومطلوب رفع جودة التعليم لتساوي قيمة المصروفات وزيادة المرافق وتحسين الاتصال وتنفيذ التعلم المزدوج.

وأصدر اتحاد الطلاب بيانًا طالب فيه بضرورة أن يتمتع الأساتذة بالجامعة باستقلالية أقل لسن تغييرات إشكالية في النظم التعليمية وسط العام الدراسي.

وطالب الاتحاد بوجود إعانات تعليمية وتنفيذ نظام النجاح الرسوب بشكل مستمر وتوفير نظم أكثر مرونة لاستيعاب ظروف الطلاب فضلًا عن زيادة التواصل بين الإدارات والطلاب.

وشدد على وجود الطلاب كعنصر أساسي في اتخاذ القرارات واستشارة رئيس الجامعة لاتحاد الطلاب قبل اتخاذ أي قرار يمس الطلبة وتعليمهم، وتجديد مطلبهم بتحديد معاد واضح وصريح لحفل ترخج خريجي الجامعة.