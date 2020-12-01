رئيس جامعة أسوان: مشروعات صحية لخدمة المرضى بجنوب الصعيد

أكد رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب، أن الجامعة حريصة على الانتهاء من المشروعات الصحية التي تنفذها بقطاع المستشفيات الجامعية في إطار خدمة المرضى بالمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، فضلا عن الوصول بمستوى الخدمة الصحية إلى الأفضل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة أسوان، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وبحضور محافظ أسوان أشرف عطية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفى الجامعي بأسوان تشهد حاليا إنشاء العديد من المباني الجديدة مثل مستشفى الباطنة والأطفال بسعة 150 سريرا ووحدة الغسيل الكلوي والتي تم الانتهاء من 85% من حجم الأعمال المنفذة بها.

وتابع رئيس الجامعة قوله إنه يجري العمل على قدم وساق في مبنى مستشفى الطوارئ الذي يشمل 4 غرف عمليات وعناية مركزة ووحدة للتعقيم ومطعم ووحدة للأشعة ومعامل للأشعة على أحدث مستوى.

وأوضح غلاب أنه يجري تأهيل ورفع كفاءة أقسام المستشفى الجامعي بأسوان مثل الطوارئ وقسم المسالك البولية وقسم الباطنة والاستقبال والعظام، كما يتم تطوير شامل لشبكة الغاز والإنذار وأعمال الميكانيكا والأعمال الاعتيادية من تشطيبات مع استكمال تجهيزات المطعم المركزي والذي يضم قاعتين طعام ومغسلة مركزية.

وخلال اجتماع مجلس الجامعة، تمت مناقشة خطة الجامعة لانتظام العملية التعليمية بمختلف الكليات ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة لخدمة الطلاب.

ووافق المجلس على ترشيح الدكتور كمال أبو المجد الأستاذ المتفرع بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم لنيل جائزة الدولة التقديرية للعلوم الأساسية لعام 2020 وترشيح الدكتور أحمد محمد عبد الدايم أستاذ النحو والصرف والعروض لنيل جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2021.

كما وافق المجلس على إنشاء درجة دبلوم مهني مشترك لتطوير وتدريب المهندسين المصريين ضمن مشروع الشراكة الأوروبي ERAFMUS+ المدعم من الاتحاد الأوروبي.

ووافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في وظائف (مدرس -أستاذ مساعد).