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رئيس الوزراء الروسي: الوضع المتعلق بكورونا لا يزال متفاقما للغاية

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:44 م
قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في العديد من مناطق روسيا لا يزال متفاقماً للغاية.

وأضاف مشوستين -خلال اجتماع للمجلس التنسيقي الحكومي لمكافحة كورونا اليوم الثلاثاء- "أن جميع القوى والقدرات في المستشفيات والعيادات تتوجه تقريبا إلى مكافحة الفيروس، فيما تتزايد تكاليف هذه المهام والإجراءات".

كانت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين آنا بوبوفا، قد أكدت -في وقت سابق- أن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد آخذ بالتراجع.

يُذكر أن روسيا سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 26 ألفا و402 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى مليونين و322 ألفا و56 إصابة.

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