وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 1.07 مليون حالة، استنادا إلى بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.



ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 16 ألفا و694 حالات، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد-19 " الذي يسببه الفيروس إلى 749 ألفا و219 شخصا.



تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 44 أسبوعا على إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.



وفي سياق متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 13604 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة.



وبحسب بيانات المعهد، يقترب هذا العدد مع ما تم تسجيله الثلاثاء الماضي، عندما تم تسجيل 13554 حالة إصابة جديدة.



يذكر أن أعلى مستوى لإصابات كورونا في يوم واحد تم تسجيله في يوم 20 نوفمبر الماضي بإجمالي 23648 حالة إصابة خلال 24 ساعة.



وأوضح المعهد اليوم أنه تم تسجيل 388 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس في غضون يوم واحد، لافتا إلى أن هذا العدد يمثل رابع أعلى عدد لحالات الوفاة منذ بدء تفشي الوباء في الربيع الماضي.



يشار إلى أن عدد حالات الوفاة ارتفع مؤخرا، ذلك الأمر كان متوقعا بعدما تم تسجيل زيادة كبيرة في عدد الإصابات.



وكان قد تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بإجمالي 410 حالات وفاة.



وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس ارتفع حتى الآن إلى 16636 حالة.



وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى مليون و67 ألف و473 حالة حالة.



وبحسب تقديرات المعهد، تعافى حتى الآن من الإصابة بالفيروس بألمانيا 758800 شخص.



وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس الاثنين أن ما يسمى بعدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس 0.91، فيما كان يبلغ أول أمس الأحد 0.95، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 91 شخصا آخرين.