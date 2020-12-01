التعليم: إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة

قالت وزارة التربية والتعليم، إن الدولة تعمل الآن على تطوير نظام التعليم الفني، لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية، مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقوم على شراكات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتي توفر أحسن تطبيق عملي، وتضخ إلى سوق العمل عمالة فنية بجودة عالمية.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والإلكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة.