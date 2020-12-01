 التعليم: إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 7:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

التعليم: إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة

نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 7:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 7:41 م

قالت وزارة التربية والتعليم، إن الدولة تعمل الآن على تطوير نظام التعليم الفني، لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية، مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقوم على شراكات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتي توفر أحسن تطبيق عملي، وتضخ إلى سوق العمل عمالة فنية بجودة عالمية.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والإلكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك