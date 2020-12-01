الشرطة الألمانية: القبض على سائق السيارة المتسبب في حادث الدهس

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أعلنت الشرطة الألمانية، مساء الثلاثاء، القبض على سائق السيارة المتسبب قي حادث الدهس بمدينة ترير، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت جارية.وأعلنت الشرطة الألمانية، مساء الثلاثاء، مقتل اثنين على الأقل وإصابة آخرين، في حادث دهس بمدينة ترير.