 الشرطة الألمانية: القبض على سائق السيارة المتسبب في حادث الدهس - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 4:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الألمانية: القبض على سائق السيارة المتسبب في حادث الدهس

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 4:16 م

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء الثلاثاء، القبض على سائق السيارة المتسبب قي حادث الدهس بمدينة ترير، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت جارية.
وأعلنت الشرطة الألمانية، مساء الثلاثاء، مقتل اثنين على الأقل وإصابة آخرين، في حادث دهس بمدينة ترير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك