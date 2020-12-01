اعتراضات في فرنسا على نظام مراقبة سلوك الشرطة بعد الاشتباكات مع متظاهرين

اشتبك مئات المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء مع ضباط في نهاية مظاهرة ضد عنف الشرطة في باريس، يوم السبت 27 نوفمبر، بعد أن أطلق محتجون ملثمون ألعاب نارية ورشقوا القوات بالحجارة.



وسار الآلاف من المتظاهرين في مسيرة سلمية، لكن مجموعات صغيرة من المتظاهرين الملثمين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، حطمت نوافذ المتاجر وأشعلت النار في سيارتين ودراجة نارية ومقهى، وتم إخماد الحرائق بسرعة وتدارك الموقف، وفق ما ذكر في موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود، وفي وقت مبكر من المساء قاموا برش خراطيم المياه على مجموعات المتظاهرين المتبقين في ساحة الباستيل، وقالت وزارة الداخلية إنها أحصت أعداد المتظاهرين، وبلغ عددهم 46 ألف متظاهر في باريس، وتم اعتقال تسعة أشخاص.



وأثارت بعض الأحداث المتظاهرين، مثل بث مقطع فيديو يظهر فيه منتج موسيقي يتعرض للركل من قبل عناصر شرطية، والإخلال القسري للمهاجرين الذين تظاهروا في ساحة الجمهورية في ليلة 23 نوفمبر.



في السابق كانت المظاهرات ضد إصلاح نظام المعاشات، وتظاهرات حركة "السترات الصفراء"، وطلاب المدارس الثانوية، وبرز عنف الشرطة خلال هذه الأحداث، بحسب موقع "ذا كونفيرزشن".



ما هو نظام مراقبة الشرطة الفرنسية؟



السيطرة على السلوك المنحرف داخل جهاز الشرطة في فرنسا هي أولا وقبل كل شيء من اختصاص الشرطة نفسها، حيث تنص إحدى مواد الدستور من قانون الأمن الداخلي على أن كل ضابط شرطة هو الوديع لقانون الأخلاق والضامن لاحترامها.



ويقول ستيفان ليميرسييه، عضو فريق القانون الجنائي في مونبليه: "نحن نعلم من دراسات مختلفة أن تغلغل ثقافة الشرطة قوي جدًا، وهو ما لا يشجع الضباط على التنديد بأقرانهم، ومع ذلك، فإن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن أي موظف عام أو أي موظف يكتسب في ممارسته مهام وظيفته جريمة، عليه أن يخطر النائب العام، لكن هذا النص نادرًا ما يتم تطبيقه.



ويوجد المؤسسة العامة للشرطة الوطنية هي الهيئة الرسمية المسؤولة عن مراقبة الشرطة، تجري تحقيقات إدارية وقضائية في مخالفات قواعد الأخلاق والجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة، ويتمتع المحققون بسمعة طيبة في عملهم.



ولكن يوجد اقتراحات محلية بتغيير هذا النظام، حيث يقول سيباستيان روشيه ،عالم الاجتماع: ضباط الشرطة الذين يحققون مع ضباط الشرطة، هذا غير مرض ولن يحقق العدالة المطلوبة"، لذلك يقترح إنشاء هيئة رقابة خارجية ومستقلة للشرطة الفرنسية، كما هو الحال في العديد من البلدان في الخارج.



وتشير البيانات الرسمية إلى زيادة عنف الشرطة الفرنسية، ففي التقرير السنوي الأخير الصادر في يونيو 2020 عن عام 2019، ظهرت أن هيئة الرقابة الموجودة تعاملت مع 1957 قضية تتعلق بأخلاقيات الأجهزة الأمنية مقابل 1520 في العام السابق.



تأسست هيئة الرقابة عام 2011 لضمان الامتثال لقواعد أخلاقيات المهنيين الأمنيين، ويمثل هذا فقط 2.4% من نشاطها الإجمالي، ولاحظ المدافعون عن الحقوق أن انتهاكات الأخلاق التي تم طرحها عولج منها 10% فقط.



ويتم تجميع معظم هيئات الرقابة التابعة لقوات الأمن معًا في "شبكة هيئة شكاوى الشرطة المستقلة"، وهي شبكة مهنية للتبادلات والتعاون غير الرسمي وتجمع معًا بشكل رئيسي الدول الأوروبية.



وأشارت هذه الشبكة إلى أن في المملكة المتحدة على سبيل المثال، يُستشهد بالمكتب المستقل لسلوك الشرطة كمثال على الشفافية وضمان استقلال، لأن من يرأسها شخصية غير شرطية ولا يمكن أن يكون أعضاؤها ضباط شرطة سابقين.



وتوجد في الدنمارك هيئة مستقلة للشكاوى ضد الشرطة تحقق في الجرائم الجنائية التي يرتكبها الضباط، ويرأسها قاضي المحكمة العليا الذي يعمل مع المدعي العام وأستاذ القانون وممثلين اثنين عن المجتمع المدني، ويتم تعيين أعضائها من قبل وزير العدل ويتم تجديدهم إجباريًا كل 4 سنوات.



بينما في فرنسا يتم التشكيك في استقلالية التسلسل الهرمي الأعلى، كما رجح كثير من الباحثين إلى وجود عدم صدق في شبكة البحث عن الحقيقة والتحقيق مع ضباط الشرطة.



وتعتقد كلودين أنجيلي تروكاز، مدافعة عن الحقوق التابعة لقضايا أخلاقيات الأمن أن من أجل الأداء السليم للمؤسسات الديمقراطية، من الضروري عدم قصر القضايا الأمنية على منطق محاسبي للموارد أو بمسائل المواجهة والتصعيد، ووضع الأخلاقيات في قلب المناقشات الأمنية وبذل كل جهد لتطوير الثقافات المهنية، وهو شرط أساسي لتغيير الممارسات، لقد حان الوقت للنظر إلى تدابير فعالة، وليس إنشاء كلية التفتيش العامة التابعة لوزارة الداخلية، وفق قولها.