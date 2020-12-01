تنويه هام من مدينة كفر الدوار بشأن رائحة الغاز

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، عن تعبئة الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، مادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي إلى خزان مادة الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة بمدينة كفر الدوار، والكائنة بسيدي شحاتة، وذلك غدًا الأربعاء، مما قد يعطي الشعور بوجود رائحة غاز في الهواء في المناطق المجاورة للمحطة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، في بيان إعلامي صادر عنها اليوم، المواطنين بعدم القلق إذا تواجدت هذه الرائحة في الهواء بنطاق المحطة، والتواصل مع الخط الساخن لطوارئ الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" في حالة وجود أي طارئ أو استفسار 19990.