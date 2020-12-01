السلطات الإندونيسية ترصد نشاطا متزايدا بعدد من البراكين

رصدت السلطات الإندونيسية نشاطا متزايدا بعدد من البراكين في الأيام الأخيرة، وذلك في أعقاب اندفاع أبخرة بركانية من جبل "إيل ليوتولوك" الكائن بجزيرة "ليبماتا".



وصرح المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث راديتا جاتي، اليوم الثلاثاء، بأن جبل "سيميرو" الواقع بالجزيرة ذاتها أصدر اليوم رمادا بركانيا كثيفا تراكم على مساحة 3 آلاف متر بسفح الجبل، ما أثار الفزع بين السكان، وذلك حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.



ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات أو دمار واسع، ولم يرفع مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية مستوى التحذير لجبل "سيميرو" والمحدد بالمستوى الثالث منذ بداية ثورانه في مايو الماضي.



وتابع المتحدث أن السلطات لاتزال تحاول إجلاء 550 شخصا يعيشون في القرى المحيطة، كما يُنصح السكان والسياح بالابتعاد مسافة 4 كيلومترات عن مركز الجبل.



يذكر أن ثوران جبل "سيميرو" يأتي بعد يومين من إطلاق جبل "إيل ليوتولوك" أعمدة كثيفة من الدخان وصل ارتفاعها إلى 4 آلاف متر في السماء وإجلاء أكثر من 4600 شخص يعيشون بسفح الجبل.