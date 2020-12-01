محللون: انتخابات فنزويلا قد تساعد في ظهور معارضة برلمانية معتدلة واستقرار سياسي

يستعد الفنزويليون للتصويت في الانتخابات البرلمانية التي وصفتها أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد بأنها صورية، إلا أنها من الممكن أن تفتح الطريق أمام حدوث تغيير كبير، بحسب آراء المحللين الذين يتوقعون أن تؤدي الانتخابات إلى المساعدة في استقرار المناخ السياسي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تضع الانتخابات، المقررة يوم الأحد الموافق السادس من ديسمبر، المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد، في أيدي الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس نيكولاس مادورو.

وبينما يرى المنتقدون أن النتيجة ستكون امتدادا لواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والسياسية في تاريخ المنطقة الحديث، يعتقد بعض المحللين أنه من الممكن أن تصب الانتخابات في صالح ظهور معارضة برلمانية معتدلة، وتخفيف الصراع السياسي المرير في فنزويلا.

ويعتزم نحو 30 من أحزاب المعارضة، مقاطعة الانتخابات التي يتوقعون أن تتسم بالتزوير، مما سيمهد الطريق أمام سيطرة الحكومة على الجمعية الوطنية.

ويقود مقاطعة الانتخابات زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي اطلق صراعا على السلطة ضد مادورو بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيسا للبرلمان في يناير من عام 2019، والذي اعترفت عشرات الدول به كرئيس مؤقت لفنزويلا.

وتحظى حكومة مادورو بدعم الصين وروسيا وكوبا وبوليفيا ونيكاراجوا، بينما يدعم المعارضة بقيادة خوان جوايدو، عدد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة.

وقال الباحث السياسي ريكاردو سوكر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أحزاب المعارضة التي سوف تشارك في الانتخابات، تتضمن تشكيلات أصغر أو تم إنشاؤها مؤخرا، بالإضافة إلى حزبين يتم التشكيك في مصداقيتهما بعد أن استبدلت المحكمة العليا التي شكلتها الحكومة قيادتهما.

وشهدت رئاسة مادورو - الذي فاز بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في عام 2018، والتي تم انتقادها على نطاق واسع لوصفها بأنها غير ديمقراطية - انهيارا اقتصاديا تضمن حدوث تضخم مفرط ونقص حاد في السلع وتراجع في إنتاج النفط، مما دفع نحو 5 ملايين فنزويلي إلى الفرار إلى الخارج.

وقال سوكر الذي يعمل في جامعة فنزويلا المركزية، إن "الحياة صعبة. فهناك طوابير تصطف من أجل الحصول على الوقود، كما أن هناك نقصا في المياه والكهرباء والغاز. كما يستخدم الكثير من المواطنين في الأحياء ذات الدخل المنخفض، الحطب في الطبخ".

وفي غضون ذلك، فرض مادورو إجراءات صارمة على المعارضة، حيث اتهم المحققون التابعون للأمم المتحدة الحكومة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تتضمن قيام قوات الأمن بقتل آلاف الاشخاص.

وقد تسببت الأزمة السياسية في مشاكل اقتصادية حادة في الدولة الغنية بالنفط ما تسبب فى كارثة إنسانية.

ويشار إلى أن هناك أكثر من 20 مليون فنزويلي مؤهلين لانتخاب 277 عضوا في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد، أي أكثر بعدد 110 أفراد من أعضاء الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها.

ومن جانبه، قال خوسيه فيرتوسو، مستشار "جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية" في فنزويلا، لمنظمة "بروفيا" غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: "سوف نقوم بإجراء عملية انتخابية تشارك فيها الحكومة عمليا بمفردها، مع وجود معارضة لا تشكك بشكل أساسي في وضعها".

ويختلف محللون آخرون مع ذلك.

وقال سوكر إنه قد يعني وجود بعض أحزاب المعارضة على الأقل في البرلمان، أنه لن يصبح مجرد "بوق " للحكومة.

وأضاف: "ستكون الجمعية الوطنية أضعف" بدون الاحزاب المقاطعة، ولكن "ستكون هناك... وجهات نظر مختلفة".

ويعتقد خيسوس سيجياس، الرئيس الفنزويلي لمؤسسة "داتينكورب" التي تقوم بإجراء استطلاعات للرأي في البلاد، أنه من الممكن أن يصل الامر إلى أن تسمح الحكومة للمعارضة المعتدلة بالفوز في الانتخابات، لكي تثبت شفافيتها أمام المجتمع الدولي.

وقال سيجياس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مثل هذه النتيجة سوف تفند مزاعم معسكر جوايدو المتعلقة بالتزوير، وستكون "انتصارا كاملا بالنسبة لمادورو".

وفي الوقت نفسه، بدأت الوحدة الهشة للمعارضة بقيادة جوايدو، في الانهيار في الفترة التي سبقت الانتخابات، عندما انشق إنريكي كابريليس الذي ترشح للرئاسة مرتين من قبل، لتشجيع المعارضة على المشاركة في الانتخابات.

وقد أسفرت التنازلات التي قدمها للحكومة عن إحراز بعض النتائج بالفعل، حيث ألغى مادورو القضايا الجنائية ضد أكثر من 100 فرد من المعارضين السياسيين أو عفا عنهم.

ومن جانبها، تحركت الحكومة لتسهيل نجاحها في الانتخابات، حيث عينت المحكمة العليا مسؤولين بارزين مطيعين في لجنة الانتخابات.

وبينما يرى المنتقدون أن الانتخابات لن تؤدي إلا إلى تمديد الأزمة الاقتصادية لفنزويلا في ظل مادورو والعقوبات الأمريكية، يعتقد سوكر وسيجياس أنه من الممكن أن تعمل الانتخابات على تسهيل الحوار والبحث عن حلول للأزمة.