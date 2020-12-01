488 مليونا و100 ألف دولار إيرادات قناة السويس خلال نوفمبر الماضي

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة بلغت 488 مليونًا و100 ألف دولار خلال نوفمبر الماضي مقابل 476 مليونًا و700 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 2.4%.

وأضاف ربيع -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل عبور 1614 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغ 100 مليون و200 ألف طن خلال نوفمبر الماضي بالرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر في زيادة معدل الإيرادات المحققة، كما أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي كورونا، وكسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.