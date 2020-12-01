أسعار النفط تواصل التراجع على خلفية تأجيل اجتماع أوبك بلس

واصلت أسعار النفط التراجع اليوم الثلاثاء بعد فشل الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك بلس في التوصل إلى توافق بشأن مستويات الإنتاج بداية من العام القادم.

وتراجع خام برنت القياسي 2ر0% إلى 80ر47 دولار للبرميل بعدما تراجع بأكثر من 1% أمس. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ 1ر0% إلى 28ر45 دولار بعد أن تراجعت بـ 4ر0% في الجلسة السابقة.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك بلس تأجل إلى الخميس.

ويواجه التحالف ضغوطا متزايدة من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين بدأوا بالفعل في زيادة الإنتاج.

ويبحث الوزراء ما إذا كان سيتم المضي وفقا لما هو مخطط له في إضافة مليوني برميل من النفط إلى الإنتاج الحالي بداية من كانون ثان/يناير أو الإبقاء على مستويات التخفيضات التي ساعدت بالفعل في تعافي أسعار النفط، وذلك في وقت لا تزال فيه الكثير من الدول ذات الاقتصادات الكبرى تعاني من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.