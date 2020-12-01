 مباحثات بين النمسا وإثيوبيا حول إنهاء الأزمة في إقليم تيجراي - بوابة الشروق
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مباحثات بين النمسا وإثيوبيا حول إنهاء الأزمة في إقليم تيجراي

علم النمسا
علم النمسا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:14 م

بحث الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الأثيوبي دمقي مكونن الأوضاع في إقليم تيجراي.

وقد دعا الوزير النمساوي خلال الاتصال الذي أجراه اليوم، الحكومة الاثيوبية إلى إنهاء جميع الأعمال العدائية في إقليم تيجراي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددا على ضرورة إجراء حوار بناء لحل الأزمة.

وأعرب الوزير النمساوي عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في هذه الأزمة، مشيرا إلى استعداد بلاده تقديم الخبرة النمساوية في حل النزاعات وفي إجراءات بناء الثقة.


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