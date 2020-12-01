 الرئيس اللبناني: سنتجاوز الظروف الصعبة ونبذل الجهد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني: سنتجاوز الظروف الصعبة ونبذل الجهد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:21 م

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ثقته في تجاوز بلاده للظروف الصعبة التي يشهدها حاليا، داعيًا جموع اللبنانيين إلى المحافظة على معنويات قوية لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي يعانون من تداعياتها، ومؤكدا بذل كل الجهد الممكن في سبيل استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

وقال الرئيس اللبناني – خلال استقباله وفدًا من ضباط الجيش اللبناني المتقاعدين – إنه بالرغم من كافة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، إلا ان الدولة استطاعت المحافظة على الاستقرار الأمني.

واعتبر أن الأزمة المالية الراهنة "موروثة" نتيجة الدين العام الهائل المتراكم والعجز في ميزان المدفوعات، إلى جانب أن الأزمة الاقتصادية اشتدت على وقع جراء الحرب في سوريا وتداعياتها، خصوصا ما يتعلق بالعدد الكبير من النازحين السوريين الذين استقبلهم لبنان وشكلوا عبئا ماليا كبيرا عليه وعلى البنى التحتية.

وأشار إلى أهمية إنجاز التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وكافة مؤسسات الدولة العامة، في سبيل كشف ومحاربة الفساد واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

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