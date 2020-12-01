 الخارجية الفلسطينية: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 12:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 12:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 12:53 ص

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إقدام سلطات الاحتلال على هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيانها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هدم المقبرة امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد المقابر الإسلامية في المدينة المقدسة، حيث قامت سلطات الاحتلال سابقا بتدمير القبور وشواهدها في مقبرة مأمن الله، في محاولة لطمس هوية المدينة المقدسة العربية الاسلامية المسيحية وتغيير معالمها، ومحاولة أسرلة جميع شواهدها التاريخية التي تؤكد هذه الهوية، كحلقة أخرى في عمليات التهويد المتواصلة الهادفة إلى تغيير واقع المدينة وفرض وقائع جديدة داخلها بقوة الاحتلال.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات على المقدسات المسيحية والاسلامية، ومساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرا محررا من بلدة جبع على حاجز طيار جنوب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء فايز سلاطنة من جبع على حاجز طيار نصبته بالقرب من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك