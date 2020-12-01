روسيا تحقق بشأن اتهام المعارض نافالني بالتطرف بسبب تصريحات له

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية اليوم الثلاثاء، أن السلطات الروسية تقوم حاليا بالتحقيق بشأن اتهام المعارض أليكسي نافالني، بتهمة التطرف الناتجة عن تصيرحات أدلى بها في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من العام، اقترح فيها أن يتم الإطاحة بالحكومة حتى ولو بالعنف.

وذكرت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء نقلا عن مصدر لم يتم الكشف عنه من العاملين في مجال إنفاذ القانون، إن المحققين يعتقدون أن نافالني قام خلال المقابلة التي أجريت في 27 من نيسان/إبريل الماضي مع محطة "إيخو موسكفي" (صدى موسكو) الاذاعية، بتوجيه تهديد مباشر للنظام الدستوري الروسي.

واتهم نافالني خلال المقابلة الحكومة بعدم القيام بما هو كاف من أجل دعم الأفراد من ذوي الدخل المنخفض، ولاسيما أولئك الذين ليس لديهم رواتب معلنة رسميا.

وقال نافالني: "إذا كانوا يريدون ترك 60 مليون شخص جوعى، فيجب الإطاحة الكاملة بمثل هذه الحكومة الآن، وربما حتى من خلال الوسائل العنيفة"، بحسب ما ورد في نص على موقع المحطة الإلكتروني.

ويعاقب القانون على تهمة التطرف بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.

ومن جانبه، قال نافالني في بيان له اليوم الثلاثاء، إن التهمة قد تم تلفيقها لمنعه من العودة إلى روسيا.

يذكر أن نافالني /44 عاما/ انهار بينما كان على متن رحلة طيران داخلية في روسيا في آب/أغسطس الماضي. وعقب هبوط اضطراري في مدينة أومسك السيبيرية، تم نقل نافالني إلى مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين بناء على طلب من عائلته.

ويُشتبه في أنه تم تسميم نافالني بغاز أعصاب كيميائي مطور من مجموعة نوفيتشوك في روسيا. وتمكن نافالني من مغادرة المستشفى عقب تحسن حالته الصحية.