الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية أمنية لتعقب فلول داعش في ديالي

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أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية لتعقب "فلول داعش" في شمال شرق محافظة ديالي (57 كم شمال شرقي العاصمة بغداد).

وذكر إعلام الحشد في بيان صحفي اليوم، أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن "اللواء الأول في الحشد الشعبي شرع بعملية أمنية لتعقب فلول داعش في مناطق شمال خانقين ومنطقة علي السعدون وأحمد هلال شمال شرق محافظة ديالي".

وأضاف أن "العملية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهاب والقبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة".

ومازالت مناطق عديدة في العراق تشهد نشاطا لعناصر داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات رغم إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.

وتواصل القوات العراقية منذ عام 2017 تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات التحالف الدولي بمشاركة الطيران العراقي لملاحقة فلول داعش في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالي، سعيا لبسط الأمن والاستقرار وإعادة النازحين إلى ديارهم.