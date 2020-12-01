والدة المصري المختطف بنيجيريا: آخر اتصال مع ابني كان الأربعاء الماضي

قالت أمل مصطفى توفيق، والدة ضابط بحري سعد شوقي المختطف في نيجيريا، إن ابنها ضابط ثانٍ على مركب البضائع اللبناني المختطف، منوهة بأنه امتهن في هذه الوظيفة منذ بداية عمله.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أنها لم تعلم بخبر الاختطاف من ابنها، ذاكرة أن آخر اتصال معه كان يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت أنها تواصلت مع الشركة اللبنانية يوم الأحد الماضي، عندما انقطع اتصال ابنها، مضيفة أنها علمت من خلالهم باختطاف المركب.

ولفتت إلى تواصلها المستمر مع الشركة، قائلة: «كل ما أكلم صاحب الشركة بيطمني ويقولي بنتفاوض معاهم.. ماعرفش هو بيطمني ولا ده حقيقي»، حسب تعبيرها.

وكانت مصادر، كشفت في وقت سابق، عن اختطاف مواطنين مصريين كانا على متن سفينة البضائع اللبنانية «ميلان – 1» منذ أيام، بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن السفينة مملوكة لشخص لبنانى يدعى عدنان الكوت، قام بتأجيرها لشخص يدعى تافو لورانس.