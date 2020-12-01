 النمسا تستعد لاستئناف عمل المدارس بإجراء فحوصات كورونا لنحو 200 ألف معلم - بوابة الشروق
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النمسا تستعد لاستئناف عمل المدارس بإجراء فحوصات كورونا لنحو 200 ألف معلم

النمسا - ارشيفية
النمسا - ارشيفية
فيينا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 2:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 2:49 م
أعلن الدكتور هاينز فاسمان وزير التعليم النمساوي، أنه سيتم استدعاء 200 ألف مدرس ومشرف في رياض الأطفال لإجراء فحوصات جماعية لفيروس كورونا بنهاية الأسبوع المقبل.

وقال فاسمان -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- إن مجلس الوزراء سوف يبحث غدا تخفيف القيود بعد انتهاء فترة الإغلاق يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أنه نظرًا للعدد الكبير جدًا من الإصابات الجديدة لا يُتوقع إلا إجراء خطوات افتتاحية صغيرة جدًا.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة اتفقت على البدء بفتح المدارس وتجار التجزئة، مشيرا إلى أن الشكل الذي سيتم من خلاله استئناف المدارس لم يتم الاستقرار عليه بعد، كما أنه يجري بحث وسائل بديلة عن التدريس وجهاً لوجه.

وأعرب الوزير عن عدم قلقه بشأن استمرار العملية التعليمية على الرغم من احتمال تسجيل العديد من الحالات الإيجابية في الاختبارات الجماعية للمعلمين.

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